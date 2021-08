Usa, 3 morti e un ferito in una sparatoria nel South Carolina (Di martedì 3 agosto 2021) Tre persone sono state uccise e una è rimasta ferita in una sparatoria nelle zone rurali del South Carolina. La sparatoria è avvenuta in una casa della contea di Greenwood appena fuori dall'autostrada ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Tre persone sono state uccise e una è rimasta ferita in unanelle zone rurali del. Laè avvenuta in una casa della contea di Greenwood appena fuori dall'autostrada ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa morti Usa, 3 morti e un ferito in una sparatoria nel South Carolina Tre persone sono state uccise e una è rimasta ferita in una sparatoria nelle zone rurali del South Carolina. La sparatoria è avvenuta in una casa della contea di Greenwood appena fuori dall'autostrada ...

Usa, 3 morti e un ferito in una sparatoria nel South Carolina TGCOM

