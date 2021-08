Ufficiale | Zirkzee dal Bayern Monaco all’Anderlecht in prestito

(Di martedì 3 agosto 2021) Altra esperienza inper Joshua. L’attaccante olandese, dopo i sei mesi sfortunati al Parma, è stato ceduto a titolo temporaneo dal. Ecco l’annuncio del club belga: He's here. Hi @joshua. Gratis bedrukking. Flocage gratuit. https://t.co/6FCQQx1epU pic.twitter.com/DzSzJjcZPH — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 3, 2021 Foto: Twitter Anderlecht L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

