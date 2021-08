Traffico Roma del 03-08-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio andiamo subito ad aggiornare la situazione si è normalizzato ilsul Raccordo Anulare ora quindi si transita regolarmente sull’intero percorso smaltite anche nella zona di Pomezia sulla via Pontina e anche in gita non si rilevano particolari difficoltà solo sulla via Cassia si sta in fila per lavori in corso tra via della Giustiniana e Castel dei ceveri Direzione Formello ai Parioli fino alle 17 per lavori è chiusa alvia Gramsci da viale Bruno Buozzi a Piazzale Churchill i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni fino a giovedì 5 agosto dalle 7 alle 17 lavori in corso da oggi anche in ...