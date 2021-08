Traffico Roma del 03-08-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione massimo veschi si rallenta e a tratti si sta in coda sulla via Pontina tra Pomezia e Castelno direzionesi procede poi a rilento sulla Flaminia del Saxa Rubra via dei Due Ponti direzione Corso di Francia la polizia locale segnala una pericolosa macchia d’olio in via Gregorio VII all’altezza di via Cardinal Tripepi Direzione Piazza Pio XI quindi si raccomanda molta attenzione nella guida regolare Al momento ilsull’intero percorso del raccordo anulare ricordiamo che ai Parioli per lavori è chiusa alfino alle 7 via Gramsci ...