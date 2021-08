Tokyo 2020, Simone Biles torna e vince bronzo alla trave (Di martedì 3 agosto 2021) Simone Biles è medaglia di bronzo nella specialità della trave ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La ginnastata statunitense, grazie a un esercizio quasi perfetto, ha chiuso con 14.000 punti dietro due cinesi Chenchen Guan oro con 14.633 punti e Xijing Tang argento con 14.233. Un bronzo che rappresenta una sorta di riscatto. Quella della trave è stata infatti per Simine Biles l’unica finale disputata in questa Olimpiadi, dopo il ritiro dalla gara a squadre e dalle altre gare individuali per i “twisties” ovvero gli attimi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021)è medaglia dinella specialità dellaai Giochi Olimpici di. La ginnastata statunitense, grazie a un esercizio quasi perfetto, ha chiuso con 14.000 punti dietro due cinesi Chenchen Guan oro con 14.633 punti e Xijing Tang argento con 14.233. Unche rappresenta una sorta di riscatto. Quella dellaè stata infatti per Siminel’unica finale disputata in questa Olimpiadi, dopo il ritiro dgara a squadre e dalle altre gare individuali per i “twisties” ovvero gli attimi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - Adnkronos : Delusione azzurra nel #volleyball a #Tokyo2020, Italia ko. - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: Si concludono l’8 agosto queste strane Olimpiadi di Tokyo 2020 giocate nel 2021, ma magari non vi è passata la voglia… -