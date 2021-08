Timanovskaya è salva | ma la Bielorussia è ormai impoverita in tutto

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 3 agosto 2021) Krystynaè in salvo, ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia e nei prossimi giorni dovrebbe lasciare Tokyo per raggiungere Varsavia, come hanno fatto tanti oppositori bielorussi prima di lei.è un’atleta, ha partecipato alla batteria per i cento metri e avrebbe dovuto correre ieri nelle batterie dei duecento. Ma non è accaduto, perché aveva contestato la decisione dei suoi allenatori di iscriverla alla staffetta 4 per 400, a sua insaputa, senza un allenamento adeguato. Lo aveva fatto pubblicamente, avanzando una critica sportiva, ma che il regime, che non ammette critiche, ha preso per politica. Perché in Bielorussa ...