Tim e Figc rinnovano l'accordo per la Serie A femminile

TIM e Figc hanno rinnovato l'accordo di sponsorizzazione fino al 2023 rafforzando così un sodalizio iniziato nel 1999 con la Nazionale di calcio maschile. TimVision sarà Title Sponsor del campionato di Serie A femminile per le prossime due stagioni. Il 5 agosto saranno svelate le 22 giornate degli incontri della Serie A che prenderanno ufficialmente

Ultime Notizie dalla rete : Tim Figc Il calcio chiede aiuto al governo. Gravina: 'Il calcio può trascinare la ripresa' ...a eventi sportivi di ogni genere effettuate in qualsiasi modo ad un fondo gestito dalla Figc. Fondo ... Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Calcio: tutte le notizie Gasport 30 luglio - 15:14

Dove guardare in diretta le partite di serie A femminile Se la Serie A TIM 2021 - 2022 dei primi è passata interamente nelle mani di Dazn, il calcio ... L'emittente di Urbano Cairo, peraltro patron del Torino, ha raggiunto l'intesa con la Figc per il biennio ...

Tim e Figc rinnovano l'accordo per la Serie A femminile Calcio e Finanza Tim e Figc rinnovano l’accordo per la Serie A femminile TIM e FIGC hanno rinnovato l’accordo di sponsorizzazione fino al 2023 rafforzando così un sodalizio iniziato nel 1999 con la Nazionale di calcio maschile. TimVision sarà Title Sponsor del campionato d ...

TimVision Calcio e Sport, l'offerta per i clienti di altri operatori TimVision ha lanciato le nuove proposte dedicate al calcio per chi decidesse di abbonarsi fino al prossimo 16 agosto 2021.

