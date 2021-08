Scatta il semestre bianco di Mattarella, alla Camera rissa sfiorata sulla Giustizia (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il doppio sì alla fiducia, sta per iniziare la votazione finale a Montecitorio sulla riforma targata Cartabia. Il via libera definitivo arriverà dal Senato dopo la pausa estiva. Momenti di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il doppio sìfiducia, sta per iniziare la votazione finale a Montecitorioriforma targata Cartabia. Il via libera definitivo arriverà dal Senato dopo la pausa estiva. Momenti di ...

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - CosenzaChannel : Scatta il cosiddetto ‘semestre bianco’: negli ultimi sei mesi di mandato #Mattarella non può sciogliere le Camere i… - Blanco_Blu : @ladyrosmarino @Mov5Stelle Tra un po’ scatta semestre bianco ?? - edavid57edavid : RT @sole24ore: Semestre bianco, cosa è, quando scatta, che succede: dieci domande e risposte - zazoomblog : Quirinale scatta il semestre bianco di Mattarella Da oggi il Presidente non può più sciogliere le Camere -… -