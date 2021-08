Roma. Controllo a Trullo e Corviale: 3 arresti, denuncia e multe (Di martedì 3 agosto 2021) CRONACA DI Roma – Una massiccia attività di Controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, ha interessato ieri pomeriggio i quartieri Trullo e Corviale. L’attività ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. Sanzionati anche 4 assuntori di sostanze stupefacenti, identificate oltre 300 persone, eseguiti accertamenti su 190 veicoli e ispezionate numerose attività commerciali, 5 delle quali sanzionate. Sono stati impiegati oltre 50 carabinieri dei vari reparti dell’Arma, della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021) CRONACA DI– Una massiccia attività didei Carabinieri del Comando Provinciale di, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, ha interessato ieri pomeriggio i quartieri. L’attività ha portato all’arresto di tre persone e allaa piede libero di una quarta. Sanzionati anche 4 assuntori di sostanze stupefacenti, identificate oltre 300 persone, eseguiti accertamenti su 190 veicoli e ispezionate numerose attività commerciali, 5 delle quali sanzionate. Sono stati impiegati oltre 50 carabinieri dei vari reparti dell’Arma, della ...

PioggiaBlu23 : @augustociardi75 Se ci fosse un serio controllo amministrativo nel calcio, non esisterebbero né il fenomeno Atalant… - Roma_H_24 : Via Po è una giungla, lo sconforto dei residenti: 'Situazione fuori controllo' - Foto - - marialauraloi : RT @danygin74: @liliaragnar L'ambasciata di Roma durante il governo Conte, ha fatto complotti per conto dei pagliacci dei Clinton e Soros a… - liliaragnar : RT @danygin74: @liliaragnar L'ambasciata di Roma durante il governo Conte, ha fatto complotti per conto dei pagliacci dei Clinton e Soros a… - danygin74 : @liliaragnar L'ambasciata di Roma durante il governo Conte, ha fatto complotti per conto dei pagliacci dei Clinton… -