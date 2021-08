L’assedio della didattica digitale

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’odierna pandemia ha richiamato l’attenzione anche del grande pubblico sullaa distanza, designata come Dad, uno dei tanti ormai insopportabili acronimi la cui diffusione, anch’essa spaventosamente epidemica, va di pari passo con il dilagare del gergo anglo-tecnologico-informatico (in cui la lingua di Shakespeare è umiliata non meno del pensiero di Wiener) connaturato all’utilizzo dei computer, strumento principe, appunto,Dad: in effetti, già si sta sostenendo che il loro impiego forzato potrebbe essere l’occasione per introdurre innovazioni metodologiche che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.