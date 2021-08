Il governo Draghi è la conseguenza di un vincolo interno, chiamato anche istinto di sopravvivenza (Di martedì 3 agosto 2021) È comprensibile che Giuseppe Conte, come tanti altri ex presidenti del Consiglio prima di lui, sostenga che i buoni risultati economici di oggi siano merito del governo precedente; che le riforme varate dall’esecutivo attuale, a cominciare da quella della giustizia, siano piene di difetti, dovuti alla natura eterogenea della maggioranza; e che, più in generale, questo non sia certo il suo governo ideale. Il fatto che il leader in pectore del Movimento 5 stelle faccia simili affermazioni nella sua intervista di ieri alla Stampa non può stupire nessuno. Stupisce che argomenti analoghi siano sostenuti dalla sinistra. Non c’è bisogno di ricordare ancora una ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) È comprensibile che Giuseppe Conte, come tanti altri ex presidenti del Consiglio prima di lui, sostenga che i buoni risultati economici di oggi siano merito delprecedente; che le riforme varate dall’esecutivo attuale, a cominciare da quella della giustizia, siano piene di difetti, dovuti alla natura eterogenea della maggioranza; e che, più in generale, questo non sia certo il suoideale. Il fatto che il leader in pectore del Movimento 5 stelle faccia simili affermazioni nella sua intervista di ieri alla Stampa non può stupire nessuno. Stupisce che argomenti analoghi siano sostenuti dalla sinistra. Non c’è bisogno di ricordare ancora una ...

Ultime Notizie dalla rete : governo Draghi Green Pass obbligatorio per lavoro e scuola, cosa c'è nel nuovo decreto di Draghi Il governo Draghi si prepara a licenziare entro giovedì il nuovo decreto anti - Covid che conterrà le misure per il Green Pass obbligatorio su treni e aerei. Ma sul tavolo dell'esecutivo ci sono due ...

Periferia del nuovo capitalismo Ma Draghi può ridurre lo spread del sistema paese'. Raggiunto da ItaliaOggi tra i venti di un ... alla fine saranno le big tech cinesi a prevalere sulla voglia di contenerle che ha il governo di ...

Governo: il presidente Draghi toglie il segreto di Stato sui documenti Gladio e P2 Rai News I sindacati e l’obbligo vaccinale "Non sia un’arma per licenziare" di Alessandro Farruggia Settimana decisiva per il Green pass. Ieri c’è stato l’incontro tra governo e i sindacati. E l’esito non è negativo per palazzo Chigi. Se il governo vuole introdurre norme più ...

La ministra Cartabia abbraccia Bologna Mattarella: "Svelata la matrice neofascista" La Guardasigilli: "La nube si sta diradando, la città può contare su di me". E Draghi rende pubblici gli atti di Gladio e della P2 ...

