Iggy Pop e i Maneskin insieme su Instagram: c'è forse una collaborazione all'orizzonte? (VIDEO) (Di martedì 3 agosto 2021) Sul profilo Instagram dei Maneskin è stato pubblicato un VIDEO in cui appare la leggenda vivente Iggy Pop che, prima di alzarsi, saluta la band romana con un 'Ok ciao eh!'. Il profilo Instagram dei Maneskin oggi ha letteralmente fatto impazzire i fan pubblicando un breve VIDEO in cui appare la leggenda vivente Iggy Pop: il settantaquattrenne, frontman degli Stooges, padre del movimento punk nonché pioniere dello stage-diving, ha salutato la band romana pronunciando le seguenti parole in italiano: "Ok ciao eh!" La band, che negli ultimi mesi ha raggiunto ...

