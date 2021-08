Hacker Lazio, è caos sanità: dai vaccini alle visite, ecco cosa non si può più prenotare (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago — «Dal punto di vista burocratico, questo attacco informatico è il nostro 11 settembre…»: questa è l’opinione diffusa presso i massimi dirigenti della Regione Lazio dopo il disastroso assalto degli Hacker compiuto contro il Centro elaborazione dati (Ced) regionale, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Hacker Lazio, la Regione è bloccata L’intera macchina amministrativa della Regione Lazio è bloccata, compresi gli appalti pubblici, i green pass, la prenotazione vaccini e il rilascio dei documenti. Il virus, entrato in azione nella notte tra sabato e domenica, avrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago — «Dal punto di vista burocratico, questo attacco informatico è il nostro 11 settembre…»: questa è l’opinione diffusa presso i massimi dirigenti della Regionedopo il disastroso assalto deglicompiuto contro il Centro elaborazione dati (Ced) regionale, nella notte tra sabato e domenica scorsi., la Regione è bloccata L’intera macchina amministrativa della Regioneè bloccata, compresi gli appalti pubblici, i green pass, la prenotazionee il rilascio dei documenti. Il virus, entrato in azione nella notte tra sabato e domenica, avrebbe ...

