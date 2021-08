GEL prosegue il buy-back

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020, ha acquistato, tra il 26 e il 30 luglio 2021, complessive 2.500 azioni proprie al prezzo medio di 1,08 euro, per un controvalore pari a 2.700,00 euro. A seguito degli acquisti comunicati oggi, 3 agosto, la società attiva in Italia nel mercato del water treatment detiene complessivamente 125.625 azioni proprie, pari a circa l’1,7466% del capitale sociale.

Ultime Notizie dalla rete : GEL prosegue

