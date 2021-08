Caos Wembley | la Uefa apre un procedimento disciplinare contro la Federazione inglese

Leggi su sportface

(Di martedì 3 agosto 2021) “Mancanza di ordine e disciplina da parte dei suoi tifosi”. Questa è la motivazione di base che ha spinto laad aprire unla, in riferimento a quanto accaduto adurante la finale di Euro 2020. Indagine condotta dall’ispettore etico concernente il modus operandi dei sostenitori britannici in occasione dell’ultimo atto della competizione europea per Nazionali; per la questione attualmente sotto torchio dai commissari competenti, probabilmente, si arriverà a una sanzione economica come ‘massima pena’ ...