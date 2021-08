Calciomercato Cagliari, obiettivo Satriano: la risposta dell’Inter (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Cagliari: i rossoblù seguono ancora il giovane attaccante Satriano, la risposta dell’Inter Se sul fronte delle uscite la situazione risulta essere complicata, quello delle entrate non è da meno. Il Cagliari continua a riflettere su come rinforzare il proprio reparto offensivo. Da mesi, il nome principale su cui si è lavorato è stato quello di Andrea Pinamonti che, però pare non essere minimamente interessato a giocare nei rossoblù, preferendo invece come destinazione l’Empoli neopromosso in Serie A. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021): i rossoblù seguono ancora il giovane attaccante, laSe sul fronte delle uscite la situazione risulta essere complicata, quello delle entrate non è da meno. Ilcontinua a riflettere su come rinforzare il proprio reparto offensivo. Da mesi, il nome principale su cui si è lavorato è stato quello di Andrea Pinamonti che, però pare non essere minimamente interessato a giocare nei rossoblù, preferendo invece come destinazione l’Empoli neopromosso in Serie A. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU ...

