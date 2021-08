Attacco hacker alla Regione Lazio | nessun atto terroristico | solo tanta ignoranza informatica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 agosto 2021) “Se qualcosa può andare storto, lo farà – nel momento peggiore possibile”. La legge di Murhpy ben potrebbe riassumere gli accadimenti di questi giornie spiegare in qualche modo le improbabili e fantasiose ricostruzioni politiche di quanto successo. Anche perché gli assiomi di Murphy sembrerebbero essere le uniche normative effettivamente applicate a protezione dei dati sanitari dei cittadini laziali. In realtà, c’è poca “sfiga” in quanto successo in questi giornipiattaforma regionale e poca imprevedibilità in quanto accaduto. Prima o poi sarebbe successo e, se la situazione delle PA italiane – ...