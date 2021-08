Aston Martin - A Pebble Beach con unanteprima mondiale (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo 70 anni dal suo primo ingresso nel mercato americano, l'Aston Martin torna a presenziare la Monterey Car Week. La Casa inglese, infatti, ha annunciato che parteciperà all'edizione 2021 della kermesse statunitense portando tutte le vetture della sua gamma, inclusa la Valhalla, l'hypercar ibrida plug-in da 950 CV che ha debuttato durante il weekend del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone. Un'anteprima ad alte prestazioni. Il costruttore di Gaydon ha inoltre comunicato che il Concours d'Elegance di Pebble Beach farà da cornice all'anteprima mondiale di un nuovo modello, che sarà svelato giovedì 12 ... Leggi su quattroruote (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo 70 anni dal suo primo ingresso nel mercato americano, l'torna a presenziare la Monterey Car Week. La Casa inglese, infatti, ha annunciato che parteciperà all'edizione 2021 della kermesse statunitense portando tutte le vetture della sua gamma, inclusa la Valhalla, l'hypercar ibrida plug-in da 950 CV che ha debuttato durante il weekend del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone. Un'anteprima ad alte prestazioni. Il costruttore di Gaydon ha inoltre comunicato che il Concours d'Elegance difarà da cornice all'anteprimadi un nuovo modello, che sarà svelato giovedì 12 ...

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin Ferrari, Mattia Binotto: 'Chi provoca danni dovrebbe pagare' Mattia Binotto si è un po' arrabbiato sul fatto che Charles Leclerc fosse stato eliminato da Lance Stroll alla guida di una delle Aston Martin, da una posizione molto importante in cui avrebbe potuto ...

F1 - Hamilton sulla squalifica di Vettel: 'Mi dispiace' Lewis Hamilton ha commentato la dura penalità comminata a Sebastian Vettel, squalificato (forse) dal Gran Premio d'Ungheria poiché il team Aston Martin non ha rispettato il regolamento che prevede che ogni monoposto arrivi al parco chiuso con almeno un litro di carburante. Tramite una storia pubblicata su Instagram, il sette volte ...

F1 | Aston Martin, Szafnauer non ci sta: “C’è più di un litro e mezzo nella macchina di Seb... F1grandprix.it A Pebble Beach con un’anteprima mondiale La Casa di Gaydon torna a presenziare la Monterey Car Week con tutti i modelli della sua gamma (inclusa la Valhalla) e una nuova vettura ad altissime prestazioni ...

Ferrari, Mattia Binotto: ‘Chi provoca danni dovrebbe pagare’ I team principal delle scuderie Ferrari e Red Bull hanno dichiarato che i rivali responsabili dei danni alle loro monoposto dovrebbero essere tenuti a risarcire i danni. Mattia Binotto si è un po’ arr ...

