(Di martedì 3 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color In città c’è unache ruba glidai garage. L’ipotesi è che agisca su commissione, rubando proprio gli utensili di cui ha bisogno – forse – qualche imprenditore della zona. Fatto sta che non sempre i colpi vanno a segno. Come nel caso di una famiglia la cui abitazione si trova in via tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : A Caronno torna la banda dei box: ladri in fuga con gli attrezzi -

Ultime Notizie dalla rete : Caronno torna

Prima Saronno

Palermo - Un'area degradata in via Sampoloalla vita, al colore e alla bellezza grazie a un progetto di riqualificazione urbana a cura ...espositivo "Genio italiano" al Museo Onda Rossa di...Un'area degradata in via Sampoloalla vita, al colore e alla bellezza grazie a un progetto di riqualificazione urbana a cura ...progetto espositivo "Genio italiano" al Museo Onda Rossa di...In città c’è una banda che ruba gli attrezzi dai garage. L’ipotesi è che agisca su commissione, rubando proprio gli utensili di cui ha bisogno – forse – In città c’è una banda che ruba gli attrezzi da ...Un’area degradata in via Sampolo torna alla vita, al colore e alla bellezza grazie a un progetto di riqualificazione urbana a cura dell’artista Tommaso Chiappa, realizzato in collaborazione con il Pre ...