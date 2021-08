Variante Delta: Veneto parte con controlli a tappeto e tracciamento in condominio (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 483 i contagi da coronavirus in Veneto in data 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Le vittime dall’inizio dell’emergenza covid-19 rimangono 11.642. Gli attuali positivi sono 12.352 (+239), mentre i dimessi/guariti sono 413.072 (+ 244). E allora la Regione ha approntato un piano di carattere quasi militare per evitare di disperdere il lavoro fatto fin qui. Un piano di controlli a tappeto che, nel caso di una positività in un condominio, potrebbe coinvolgere tutti gli abitanti dell’immbile e delle zone circostanti. Pericolo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 483 i contagi da coronavirus inin data 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Le vittime dall’inizio dell’emergenza covid-19 rimangono 11.642. Gli attuali positivi sono 12.352 (+239), mentre i dimessi/guariti sono 413.072 (+ 244). E allora la Regione ha approntato un piano di carattere quasi militare per evitare di disperdere il lavoro fatto fin qui. Un piano diche, nel caso di una positività in un, potrebbe coinvolgere tutti gli abitanti dell’immbile e delle zone circostanti. Pericolo ...

