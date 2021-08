Vaccini Comitato bioetica | ' decisione spetta all' adolescente | non al genitore'

(Di lunedì 2 agosto 2021) Secondo ildinazionale in assenza di una legge specifica 'La sua volontà prevale e nel caso rifiuti l'iniezione, va informato ma non obbligato'

E' quanto sostiene ilnazionale di bioetica (Cnb), nel parere su 'Covid - 19 e adolescenti', approvato all'unanimità lo scorso 29 luglio. Se un adolescente rifiuta la vaccinazione ...Cosi' ilnazionale di Bioetica (Cnb), che fa capo alla Presidenza del Consiglio, sintetizza il parere "Covid - 19 e adolescenti" approvato all'unanimita' il 29 luglio. Ma servono ...Secondo il comitato di bioetica nazionale in assenza di una legge specifica 'La sua volontà prevale e nel caso rifiuti l'iniezione, va informato ma non obbligato' ...Roma, 2 ago (Adnkronos Salute) - Se la volontà dell'adolescente "di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l'adolescente ...