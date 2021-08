USA | Markit | indice PMI luglio in aumento a 63 | 4 punti

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – In recupero l’attività economica negli Stati Uniti, in particolare nel settore manifatturiero. La stima flash sull’PMI manifatturiero elaborato daindica infatti un livello di 63,4che si confronta con i 62,1 del mese precedente ed i 63,1 del consensus. Il dato si rafforza così sopra la soglia critica dei 50oltre la quale scatta l’espansione. (Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)

