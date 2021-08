Ufficiale | la Fermana si assicura il centrocampista classe 2002 Medori

(Di lunedì 2 agosto 2021) Èil trasferimento di Alessandro, dalla Sambenedettese alla. Lo annuncia il club marchigiano tramite il proprio sito. Ecco la nota: “Lacomunica di essersita le prestazioni delAlessandrocentrale di ottima struttura fisica, arriva dalla Sambenedettese dove era stabilmente aggregato al gruppo della prima squadra venendo anche convocato in prima squadra in ...

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Fermana, a centrocampo ecco Alessandro Medori - MondoPrimavera : Nuovo rinforzo tra i pali per la Samp ????? - NewsTuttoC : UFFICIALE - Fermana, ceduto il 2004 Tantalocchi alla Sampdoria - NewsTuttoC : UFFICIALE - Fermana, colpo in prospettiva: arriva il 2004 Nardella -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Fermana

alfredopedulla.com

...dai rosanero in diretta streaming video tramite la pagina Facebook oppure il canaledi ... Potrebbe valere il principio che giocherà un po' di più chi ha fatto meno minuti contro la...Fonte, profilo FacebookF. C. FERMO - Inizia oggi, con la partenza dalla sede di Fermo, la ... La società, come da comunicato, rende infatti noto che non ci sarà l'attaccante Mattia ...La Fermana comunica di essersi assicurata le prestazioni del centrocampista classe 2002 Alessandro Medori. Centrocampista centrale di ottima struttura fisica, arriva dalla Sambenedettese dove ...Ad un matrimonio che si è tenuto ad Ascoli è scoppiato un focolaio Covid, ma gli invitati non si trovano. Gli sposi vivono e lavorano a Roma.