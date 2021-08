Timori Covid: i ricoveri in terapia intensiva al 3% e 4% nei reparti (Di lunedì 2 agosto 2021) Un virus che ancora è tenuto sotto controllo, ma intanto risalgono i dati che danno la cifra della potenza della variante Delta: quelli dell'occupazione degli ospedali e delle terapie intensive, ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 agosto 2021) Un virus che ancora è tenuto sotto controllo, ma intanto risalgono i dati che danno la cifra della potenza della variante Delta: quelli dell'occupazione degli ospedali e delle terapie intensive, ...

Advertising

globalistIT : - PaoloLuraschi : si ribadisce disposta a tollerare spinte inflazioniste'moderatamente superiori'obiettivo flessibile 2%). Seppur app… - clarissa_gmai : @orporick Mi ricordo quando ho sentito in TV del focolaio Covid in Cina ed ho subito pensato che presto sarebbe arr… - PrimaStampa_eu : Covid, domina variante Delta anche in Sicilia: 'Infezione ricresce', timori in autunno per un possibile aumento sig… - Valedance11 : RT @Unomattina: Olimpiadi di Tokyo: speranze per gli atleti in gara e timori per il covid Diretta streaming ???????? -