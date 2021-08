Sindacati a Draghi: 'Green Pass non sia arma per licenziare' (Di lunedì 2 agosto 2021) 'Nulla in contrario sul principio all'estensione del Green Pass ma non può diventare strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici'. Lo ha detto il leader della Cgil, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) 'Nulla in contrario sul principio all'estensione delma non può diventare strumento da usare pere discriminare lavoratori e lavoratrici'. Lo ha detto il leader della Cgil, ...

Advertising

Antonel64201425 : RT @Gazzettino: Green pass obbligatorio a lavoro, sindacati a Draghi: «Vaccino non sia arma per licenziare» - vivereitalia : Sindacati a Draghi, per green pass e obbligo vaccino serve legge - LaNotifica : Sindacati a Draghi, per green pass e obbligo vaccino serve legge - AlfioSerafico : RT @ilmessaggeroit: Green pass obbligatorio a lavoro, sindacati a Draghi: «Vaccino non sia arma per licenziare» - messina_oggi : Sindacati a Draghi, per green pass e obbligo vaccino serve leggeROMA (ITALPRESS) - Si è concluso a Palazzo Chigi l'… -