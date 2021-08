Sanità, 100 milioni per tagliare le liste d’attesa: via libera dalla Giunta regionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Lombardia, lo stanziamento annunciato nei giorni scorsi dal presidente Fontana è stato deliberato lunedì 2 agosto dalla Giunta regionale. I risparmi di gestione dell’anno 2020 consentono nuovi investimenti nella rete dei servizi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 2 agosto 2021) Lombardia, lo stanziamento annunciato nei giorni scorsi dal presidente Fontana è stato deto lunedì 2 agosto. I risparmi di gestione dell’anno 2020 consentono nuovi investimenti nella rete dei servizi.

Ultime Notizie dalla rete : Sanità 100 Lombardia, ok ai 100 milioni per contenere le liste d'attesa sanitarie. Moratti: 'Aumento prestazioni e 10mila interventi chirurgici in più' La Giunta della Regione Lombardia ha deliberato uno stanziamento di 100 milioni di euro per il contenimento delle liste d'attesa su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Lo stanziamento approvato è stato reso possibile grazie ai ...

