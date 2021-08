Per l'obbligo vaccinale ai prof il numero magico è 93 (Di lunedì 2 agosto 2021) Nelle prossime 48 ore si riunirà la Cabina di regia in vista del Consiglio dei Ministri di giovedì. Sotto i riflettori l’estensione del green pass anche ai trasporti e la questione scuola, con sullo sfondo l’opzione obbligo vaccinale per il personale scolastico in vista di una ripresa in sicurezza della didattica dal prossimo settembre. Ma se sui trasporti il quadro appare già ben delineato, sulle scuole il braccio di ferro interno alla maggioranza prosegue. Come noto, Lega e MoVimento 5 Stelle si sono espressi a più riprese contro la possibile introduzione dell’obbligo vaccinale, ma tutti sono concordi su un punto: non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Nelle prossime 48 ore si riunirà la Cabina di regia in vista del Consiglio dei Ministri di giovedì. Sotto i riflettori l’estensione del green pass anche ai trasporti e la questione scuola, con sullo sfondo l’opzioneper il personale scolastico in vista di una ripresa in sicurezza della didattica dal prossimo settembre. Ma se sui trasporti il quadro appare già ben delineato, sulle scuole il braccio di ferro interno alla maggioranza prosegue. Come noto, Lega e MoVimento 5 Stelle si sono espressi a più riprese contro la possibile introduzione dell’, ma tutti sono concordi su un punto: non ...

borghi_claudio : Per tutti quelli che arrivano portandomi opinioni o dichiarazioni di questo o quel leghista: la posizione del Segre… - AlessiaMorani : Oggi #Salvini dice che il #Pd starebbe boicottando il governo #Draghi. Il governo ha approvato l’obbligo di vaccina… - MediasetTgcom24 : Covid, si decide sul pass per i trasporti e sull'obbligo di vaccino per i docenti #Covid - mei_vale : RT @dottorbarbieri: ?? 'Dovremmo decidere l’obbligo di vaccinazione per insegnanti e procedere rapidamente con adolescenti. I ragazzi sarann… - _clacasu00_ : Dimagrire e allenarmi mi ha portato ad avere meno s3n0 e per questo sapevo già di perderlo... e ne sono felice. Be… -