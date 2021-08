Notte insonne per Tamberi “Non voglio svegliarmi dal sogno” (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire…non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra così tanto realtà!”. Questo il post pubblicato da Gianmarco Tamberi all’alba del mattino successivo all’impresa nel salto in alto, un oro olimpico storico per l’Italia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire…nonda questoche sembra così tanto realtà!”. Questo il post pubblicato da Gianmarcoall’alba del mattino successivo all’impresa nel salto in alto, un oro olimpico storico per l’Italia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

