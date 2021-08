Nadal: «Djokovic è un esempio per i bambini, dovrebbe evitare di scagliare la racchetta sugli spalti» (Di lunedì 2 agosto 2021) La rivalità va alimentata. Quando l’avversario è in difficoltà, bisogna saper colpirlo. In campo ma anche fuori. Deve averlo pensato Rafa Nadal che in conferenza stampa a Washington – dove si sta giocando l’Atp 500 – ha parlato anche di Djokovic e della sua racchetta lanciata con veemenza sugli spalti nella semifinale olimpica perduta contro Pablo Carreño Busta. Djokovic è un riferimento per molti bambini, dovrebbe evitare simili atteggiamenti. Lui è il numero uno del mondo e uno dei migliori della storia. Per fortuna non c’erano persone ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) La rivalità va alimentata. Quando l’avversario è in difficoltà, bisogna saper colpirlo. In campo ma anche fuori. Deve averlo pensato Rafache in conferenza stampa a Washington – dove si sta giocando l’Atp 500 – ha parlato anche die della sualanciata con veemenzanella semifinale olimpica perduta contro Pablo Carreño Busta.è un riferimento per moltisimili atteggiamenti. Lui è il numero uno del mondo e uno dei migliori della storia. Per fortuna non c’erano persone ...

