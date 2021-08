Jason Momoa e Lenny Kravitz | i due uomini di Lisa Bonet e gli auguri sui social | Sei come un fratello FOTO

(Di lunedì 2 agosto 2021)ha deciso di fare glidi compleanno a, marito della sua ex moglie, pubblicando unasu Instagram.ha scelto Instagram per inviare i suoi calorosi e commoventidi buon compleanno al marito della sua ex moglie, il quale ha appena festeggiato il suo 42esimo compleanno postando a sua volta duesul proprio profilo. ...

dolcementecaty : RT @mtvitalia: Lenny Kravitz e Jason Momoa hanno dato una nuova dimostrazione della loro super amicizia ?? - _sbienc : Mi spezza il fatto che Jason Momoa sia amicone felicione con Lenny Kravitz che è l’ex marito della sua attuale compagna io li amo giuro - mtvitalia : Lenny Kravitz e Jason Momoa hanno dato una nuova dimostrazione della loro super amicizia ?? - IOdonna : Per festeggiare con loro diremmo volentieri 'no alle ferie'. Ecco i super sexy nati nel mese di agosto - Tengu86 : RT @_poggy: Ho appena visto la pubblicità di un film di netflix dove dicono a Jason Momoa che il farmaco che può salvare sua moglie è stato… -

Lenny Kravitz Ormai lo sappiamo, non c'è alcuna rivalità tra Lenny Kravitz e. Il rocker e l'attore sono rispettivamente l'ex e l'attuale marito di Lisa Bonet , ma a quanto pare negli anni sono riusciti a costruire un rapporto splendido tra loro, tanto da arrivare ...e Lenny Kravitz hanno dato una nuova dimostrazione della loro splendida amicizia. In occasione del 42esimo compleanno della star di Aquaman , che cadeva ieri 1 agosto, il rocker ha ..."Siamo una famiglia" ha scritto Lenny Kravitz per i 42 anni dell'attore, che dal 2017 è sposato con Lisa Bonet, sua ex moglie e mamma di Zoë Kravitz.Le novità da vedere su Netflix ad agosto 2021 tra film, serie TV e originals: la selezione su cosa guardare questo mese sul servizio di streaming.