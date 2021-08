I lampi di genio di Nikola Tesla. Il sognatore errante che inventò il mondo nuovo (Di lunedì 2 agosto 2021) L’inizio, è proprio il caso di dirlo, è folgorante. Sulla piccola cittadina di Smiljan, in Croazia, la notte del 10 luglio 1856 si abbatte un fragoroso fortunale. Non è il classico temporale estivo, sembra un flagello biblico, con raffiche di vento e muri d’acqua e grandine. Nella sua casa, distesa sul letto, una donna si contorce per i dolori del parto imminente. L’atmosfera non è delle più propizie per un evento del genere: rumore infernale, porte che sbattono, vetri che scoppiano, candele che si spengono, buio totale. A mezzanotte in punto le urla della puerpera vengono inghiottite dal rombo di un tuono e sovrastate dalla deflagrazione di un fulmine che si è abbattuto nel bosco vicino: ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 agosto 2021) L’inizio, è proprio il caso di dirlo, è folgorante. Sulla piccola cittadina di Smiljan, in Croazia, la notte del 10 luglio 1856 si abbatte un fragoroso fortunale. Non è il classico temporale estivo, sembra un flagello biblico, con raffiche di vento e muri d’acqua e grandine. Nella sua casa, distesa sul letto, una donna si contorce per i dolori del parto imminente. L’atmosfera non è delle più propizie per un evento del genere: rumore infernale, porte che sbattono, vetri che scoppiano, candele che si spengono, buio totale. A mezzanotte in punto le urla della puerpera vengono inghiottite dal rombo di un tuono e sovrastate dalla deflagrazione di un fulmine che si è abbattuto nel bosco vicino: ...

Advertising

snorri_bang : @assurdistan @StefanoPutinati Lasciate fare a Putinati. Questi sono luoghi comuni triti, non lampi di genio (e sui… - RobertoDorini : @FrancoZaffini Madonna santa. Cancellate quella parola, non vedete che già a @matteosalvinimi ha portato sfiga? Com… - Pholey_vn : RT @ValeMameli: A volte si perde la fiducia e lo stimolo, ma poi incroci lampi di genio come questi e ci si riaccende, la scintilla riparte… - sabrina07062011 : RT @ValeMameli: A volte si perde la fiducia e lo stimolo, ma poi incroci lampi di genio come questi e ci si riaccende, la scintilla riparte… - lacucinaverde : RT @ValeMameli: A volte si perde la fiducia e lo stimolo, ma poi incroci lampi di genio come questi e ci si riaccende, la scintilla riparte… -