Gli elettori del Pd "innamorati" di Giuseppe Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 agosto 2021) Glidel Pd “” di. È quanto emerge da un sondaggio Demos per la Repubblica. Infatti alla richiesta di esprimere un giudizio sui vari leader, l’ex premier si posiziona al primo posto come gradimento per l?87% del popolo dem. Seguono Enrico Letta con l?86%, Dario Franceschini con l?84% e Nicola Zingaretti con il 79%. Tra glidel Movimento 5 stelle invecespopola con il 91% del gradimento, a seguire Luigi Di Maio con il 73%. Beppe Grillo è terzo con il 30%. Per i grillini l’esponente dem più amato è l’ex segretario Zingaretti con il 47%, poi ...