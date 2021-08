Formula 1, in Ungheria ha vinto l’Italia dei ‘cervelli in fuga’ (Di lunedì 2 agosto 2021) Vince il gp d’Ungheria una squadra francese ma guidata da menti italiane. L’Alpine F1 si aggiudica con Esteban Ocon la vittoria nell’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. Squadra guidata da Luca de Meo, presidente e amministratore delegato di Renault, e in cui milita anche un certo Davide Brivio, ora team manager del medesimo team. Italiani vincenti in F1 ma non vestiti di rosso. Ma come? Taluni raccontano che in Ferrari non ci sono alternative ai personaggi ai vertici della squadra – “e chi metteresti al posto di…?” – e poi scopriamo che ci sono italiani validissimi a guidare le squadre della concorrenza? “Servono persone che devono avere esperienza in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Vince il gp d’una squadra francese ma guidata da menti italiane. L’Alpine F1 si aggiudica con Esteban Ocon la vittoria nell’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. Squadra guidata da Luca de Meo, presidente e amministratore delegato di Renault, e in cui milita anche un certo Davide Brivio, ora team manager del medesimo team. Italiani vincenti in F1 ma non vestiti di rosso. Ma come? Taluni raccontano che in Ferrari non ci sono alternative ai personaggi ai vertici della squadra – “e chi metteresti al posto di…?” – e poi scopriamo che ci sono italiani validissimi a guidare le squadre della concorrenza? “Servono persone che devono avere esperienza in ...

