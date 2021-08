Fiorentina | Nico Gonzales è arrivato | «Non vedo l’ora di mostrare quanto valgo»

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ha sulle spalle un peso notevole: quello di essere l'acquisto più costoso nei 95 anni di storia dellalas Goinzales, attaccante anche della nazionale albiceleste vittoriosa nella Copa America, èa Firenze. L'attaccante, classe '98, è stato prelevato a giugno dallo Stoccarda per 29 milioni di euro (bonus e commissioni comprese) e ha sottoscritto con i viola un contratto di cinque anni a 2 milioni lordi a stagione L'articolo proviene da Firenze Post.

Lapubblica sul proprio sito la prima intervista aGonzalez , direttamente durante il viaggio che lo ha portato a Firenze. Ecco le sue parole: 'Sono molto contento di essere a Firenze, ...... un'esperienza unica, ma ora è il momento di pensare alla". Il giocatore, come da protocollo anti - Covid, si è sottoposto ai controlli di rito e dovrà restare in auto quarantena per sette ...Il mercato della Fiorentina entra nel periodo più rovente: agosto si è aperto con l'arrivo a Firenze di Nico Gonzalez (unico acquisto di questa sessione, prelevato ...Nico Gonzalez al fantacalcio: il nuovo acquisto della Fiorentina si presenta e fa già sognare i fantallenatori. "Impaziente di dimostrare chi sono".