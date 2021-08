Distrutto da un incendio lo stabilimento balneare di un’ex allieva di Amici

(Di lunedì 2 agosto 2021)distrugge lodi un Nelle ultime settimane gli incendi hanno devastato non solo la Sardegna, ma anche altri parti d’Italia come la Sicilia, per esempio. La zona di Catania è stata sovrastata dalle fiamme in questi giorni e ora si fa la conta dei danni. Conta che coinvolge ancheL'articolo proviene da Novella 2000.

... ex allieva della settima edizione di 'Amici' , ha raccontato un doloroso momento che sta vivendo: lo stabilimento balneare di proprietà della sua familiare è andatoin un. La ...... ha fornito generosamente alle autobotti dei Vigili del Fuoco anche l'acqua per spegnere l'... Giovanni Enzo Di Rito " hannoil polmone verde della Costa dei Trabocchi, l'area Sic, ...Gli incendi in Sicilia hanno distrutto lo stabilimento balneare gestito dalla famiglia di Susy, ex ballerina di Amici ...Sui social l'amaro racconto dell'ex ballerina del talent di Maria De Fillippi: "Ho perso una parte di me in quelle fiamme" ...