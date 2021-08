Advertising

bologna_sport : CIV Superbike: le emozioni dal circuito di Misano - motosprint : CIV #Misano, #Moto3: brutto infortunio per Nicolas #Fruscione - Teleromagna : MOTORI: Brivido Pirro nel Civ, è suo il successo nella tappa di Misano - Tuttipazziperi1 : Il pilota del team Bardahl VR46 vince la seconda manche di Misano davanti a van den Goorbergh e Bertelle, ripartito… - Tuttipazziperi1 : Il pilota ex Mondiale centra il terzo successo stagionale dopo una lunga lotta con Verdoïa -

Ultime Notizie dalla rete : CIV Misano

La seconda gara delMoto3 sul circuito di, svoltasi nella giornata di domenica, è stata particolarmente caotica, combattuta e ricca di colpi di scena. Uno di questi è stato l'incidente multiplo che ha ......sabato 31 luglio 2021 con ritrovo alWorld Circuit con l'organizzazione del Moto Club... in concomitanza del Campionato Italiano Velocità (). Con partenza dal circuito si è svolto un ...Michele Pirro conquista una splendida doppietta nella prima in notturna a Misano e consolida il primato nella classifica generale. Lorenzo Zanetti regala una doppietta al team Barni e insegue nella ge ...Il pilota del Junior Team Total Gresini si è infortunato in seguito alla caduta di Gara 2, che ha costretto i commissari ad esporre la bandiera rossa ed è stato portato all'ospedale di Cesena ...