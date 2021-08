Chiellini: «Il rapporto con la Juventus va oltre a tutto. Allegri e il Mondiale…» (Di lunedì 2 agosto 2021) Giorgio Chiellini ha commentato il rinnovo fino al 2023 con la Juventus: le dichiarazioni del capitano Giorgio Chiellini, ai microfoni di Juventus TV, ha rilasciato una lunga intervista dopo il rinnovo fino al 2023. Le sue parole. DECISIONE – «Alla fine questa firma era solo una formalità, nel senso che una volta capito che potevo proseguire, che il fisico mi permetteva di continuare a giocare, c’è sempre stata la volontà di entrambi di proseguire insieme. C’erano solo le tempistiche e varie situazioni che hanno ritardato questa firma ma diciamo che il rapporto talmente stretto che c’è tra me e la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Giorgioha commentato il rinnovo fino al 2023 con la: le dichiarazioni del capitano Giorgio, ai microfoni diTV, ha rilasciato una lunga intervista dopo il rinnovo fino al 2023. Le sue parole. DECISIONE – «Alla fine questa firma era solo una formalità, nel senso che una volta capito che potevo proseguire, che il fisico mi permetteva di continuare a giocare, c’è sempre stata la volontà di entrambi di proseguire insieme. C’erano solo le tempistiche e varie situazioni che hanno ritardato questa firma ma diciamo che iltalmente stretto che c’è tra me e la ...

Advertising

forumJuventus : #Chiellini2023: 'Il rinnovo era una formalità, mai messo in dubbio il mio futuro qui, il rapporto con la Juve va o… - RosyProietti : RT @forumJuventus: #Chiellini2023: 'Il rinnovo era una formalità, mai messo in dubbio il mio futuro qui, il rapporto con la Juve va oltre'… - MKISKOV : RT @forumJuventus: #Chiellini2023: 'Il rinnovo era una formalità, mai messo in dubbio il mio futuro qui, il rapporto con la Juve va oltre'… - giuIsz : RT @forumJuventus: #Chiellini2023: 'Il rinnovo era una formalità, mai messo in dubbio il mio futuro qui, il rapporto con la Juve va oltre'… - RadioVSOfficial : RT @forumJuventus: #Chiellini2023: 'Il rinnovo era una formalità, mai messo in dubbio il mio futuro qui, il rapporto con la Juve va oltre'… -