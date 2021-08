Carlo Conti e il brutto tradimento: distrusse il suo matrimonio (Di lunedì 2 agosto 2021) Il conduttore toscano ha tradito sua moglie Francesca Vaccaro con una sua collega: i due lavoravano insieme in quiz show Carlo Conti è senza dubbio uno dei presentatori più amati e seguiti in televisione. Proprio come la sua carriera, anche la sua vita privata è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica. Il conduttore fiorentino, è sposato con Francesca Vaccaro dal 2012 e nel 2014 hanno avuto anche un figlio. Il loro rapporto è sempre stato solido e i due hanno sempre dimostrato un amore quasi incondizionato. Non molto tempo fa però, un episodio ha rischiato di mettere fine per sempre alla loro storia. Vediamo insieme cosa è ... Leggi su formatonews (Di lunedì 2 agosto 2021) Il conduttore toscano ha tradito sua moglie Francesca Vaccaro con una sua collega: i due lavoravano insieme in quiz showè senza dubbio uno dei presentatori più amati e seguiti in televisione. Proprio come la sua carriera, anche la sua vita privata è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica. Il conduttore fiorentino, è sposato con Francesca Vaccaro dal 2012 e nel 2014 hanno avuto anche un figlio. Il loro rapporto è sempre stato solido e i due hanno sempre dimostrato un amore quasi incondizionato. Non molto tempo fa però, un episodio ha rischiato di mettere fine per sempre alla loro storia. Vediamo insieme cosa è ...

Advertising

inarteziogio : @FredMosby_ Io della scuola Carlo Conti - PasqualeMarro : #CarloConti drastica decisone. La #Rai trema… - giuseppebodygym : RT @AzzurraBarbuto: Il Pd ha chiesto lo ius soli per Carlo Conti. - antoniopaddeu : RT @AzzurraBarbuto: Il Pd ha chiesto lo ius soli per Carlo Conti. - massimosuraci : RT @AzzurraBarbuto: Il Pd ha chiesto lo ius soli per Carlo Conti. -