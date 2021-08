Advertising

Fantacalcio : Napoli, Alex Moreno nel mirino per la fascia sinistra - cn1926it : Permanenza di #Koulibaly vero colpo del #Napoli. Altre tre azzurri rilanciati - cn1926it : #Maksimovic trovato l’accordo con il #Marsiglia: anche il #Siviglia è interessato - Cucciolina96251 : RT @zazoomblog: Calciomercato Napoli Luperto ai saluti: il difensore verso l’Empoli - #Calciomercato #Napoli #Luperto - zazoomblog : Calciomercato Napoli Luperto ai saluti: il difensore verso l’Empoli - #Calciomercato #Napoli #Luperto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calcio News 24

Sebastiano Luperto, difensore del, potrebbe iniziare una nuova avventura all'Empoli. Ilcontinua, la Società sta decidendo quali giocatori acquistare e quali deve cedere o mandare in prestito. Tra i giocatori che ...Il centrale blucerchiato si sta allenando a parte, oggi il Doria riprenderà le sedyte in vista dell'Hellas Verona e Roberto D'Aversa dovrà valutare con attenzione l'ex, dopo il lavoro ...Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky, attraverso il proprio sito ufficiale ha patlato del futuro di Nikola Maksimovic, svincolatosi dal Napoli e che l’anno prossimo potrebbe giocare in Fra ...La storia di #StefanoSorano, di #Acerra, raccontata dall'Istituto #Pascale. Grazie alla famiglia è stato organizzato un torneo di calcio e una raccolta fondi ...