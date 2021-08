Calcio femminile: chi vincerà l’oro olimpico? (Di lunedì 2 agosto 2021) Venerdì 6 agosto alle 4 del mattino in Italia conosceremo il nome della squadra che vincerà l’oro olimpico. Dopo le due semifinali giocate oggi sappiamo che le campionesse mondiali in carica, gli Stati Uniti, non sono riuscire a coronare il loro sogno e il massimo risultato che potranno portare a casa sarà il bronzo. Non certo un fallimento, sarebbe pur sempre una medaglia olimpica, qualora vinta, ma a gettare ombra sulla spedizione è il contenuto dei match giocati decisamente al di sotto delle aspettative. Chi vincerà l’oro? A sorpresa, rispetto alla vigilia, sarà il Canada a contendersi la vittoria ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) Venerdì 6 agosto alle 4 del mattino in Italia conosceremo il nome della squadra che. Dopo le due semifinali giocate oggi sappiamo che le campionesse mondiali in carica, gli Stati Uniti, non sono riuscire a coronare il loro sogno e il massimo risultato che potranno portare a casa sarà il bronzo. Non certo un fallimento, sarebbe pur sempre una medaglia olimpica, qualora vinta, ma a gettare ombra sulla spedizione è il contenuto dei match giocati decisamente al di sotto delle aspettative. Chi? A sorpresa, rispetto alla vigilia, sarà il Canada a contendersi la vittoria ...

