Cagliari, il grave ko di Rog accelera la vicenda Nandez-Nainggolan? (Di lunedì 2 agosto 2021) Ancora la sfortuna si abbatte sulla Sardegna. E questa volta il triste giogo delle fiamme non c’entra nulla. La vicenda, drammatica a livello sportivo, riguarda il Cagliari ed il suo centrocampista Marko Rog: il croato, dopo essere tornato dallo stesso infortunio, ha riportato nuovamente la rottura del crociato durante il test amichevole contro i tedeschi dell’Augsburg. Una vicenda davvero molto triste che ha attivato, ovviamente, gli uomini mercato dei sardi che, adesso, dovranno reperire repentinamente un degno sostituto dell’ex Napoli. Lo scambio Nandez-Nainggolan potrebbe prendere quota definitivamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Ancora la sfortuna si abbatte sulla Sardegna. E questa volta il triste giogo delle fiamme non c’entra nulla. La, drammatica a livello sportivo, riguarda iled il suo centrocampista Marko Rog: il croato, dopo essere tornato dallo stesso infortunio, ha riportato nuovamente la rottura del crociato durante il test amichevole contro i tedeschi dell’Augsburg. Unadavvero molto triste che ha attivato, ovviamente, gli uomini mercato dei sardi che, adesso, dovranno reperire repentinamente un degno sostituto dell’ex Napoli. Lo scambiopotrebbe prendere quota definitivamente ...

