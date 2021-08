Attacco hacker Regione Lazio, l’esperto Ghioni: “Ma quale terrorismo” (Di lunedì 2 agosto 2021) Quello contro la Regione Lazio “è un atto di hackeraggio, ma non c’è alcuna azione terroristica dietro, alcun interesse geopolitico, né alcun desiderio di sabotare le istituzioni. Non c’entrano i No Vax né il Covid. Può capitare a chiunque e la polizia postale conosce perfettamente questo fenomeno. Probabilmente la disattenzione di un dipendente ha causato tutto ciò, ma non possono dirlo e stanno strumentalizzando l’accaduto”. Lo dice all’Adnkronos Fabio Ghioni, esperto a livello mondiale in sicurezza e tecnologie non convenzionali, consulente strategico per diversi organismi governativi e internazionali, commentando ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Quello contro la“è un atto diaggio, ma non c’è alcuna azione terroristica dietro, alcun interesse geopolitico, né alcun desiderio di sabotare le istituzioni. Non c’entrano i No Vax né il Covid. Può capitare a chiunque e la polizia postale conosce perfettamente questo fenomeno. Probabilmente la disattenzione di un dipendente ha causato tutto ciò, ma non possono dirlo e stanno strumentalizzando l’accaduto”. Lo dice all’Adnkronos Fabio, esperto a livello mondiale in sicurezza e tecnologie non convenzionali, consulente strategico per diversi organismi governativi e internazionali, commentando ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - CiccioniSe : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… - andreaalpini3 : Attacco hacker alla regione Lazio...allora esiste veramente il virus!!! tranquilli 8-9 mesi e troveranno il vaccin… -