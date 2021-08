Tokyo 2020, Jacobs in finale nei 100 metri col record europeo (Di domenica 1 agosto 2021) L’azzurro Marcell Jacobs in finale nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Jacobs ha corso in 9”84 nella terza semifinale, piazzandosi terzo stabilendo il nuovo record europeo e diventando il primo italiano a qualificarsi per la finale olimpica dei 100. Eliminato Filippo Tortu, che ha corso in 10”16 nella seconda semifinale, chiusa al settimo posto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 1 agosto 2021) L’azzurro Marcellinnei 100alle Olimpiadi diha corso in 9”84 nella terza semi, piazzandosi terzo stabilendo il nuovoe diventando il primo italiano a qualificarsi per laolimpica dei 100. Eliminato Filippo Tortu, che ha corso in 10”16 nella seconda semi, chiusa al settimo posto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Aquila6811 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Vela , #Banti e #Tita: 'Dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine' - andreastoolbox : Tokyo 2020. Bronzo azzurro nella 4x100 mista di nuoto. Marcell Jacobs in finale 100 m. - Rai News… -