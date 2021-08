Tokyo 2020, Jacobs: “Dedico questo oro a tutta l’Italia” (Di domenica 1 agosto 2021) “Il primo oro dopo Bolt? Mi ricordo qualsiasi gara di Bolt, tutte le gare che ha fatto. Vincere le Olimpiadi dopo di lui con il suo tempo, è incredibile”. Lo ha detto Marcell Jacobs nella mixed zone dopo la storica vittoria dei 100 metri ai Giochi di Tokyo. “Un oro olimpico è l’inizio della carriera. Siamo arrivati qui molto determinati. Nella mia testa mi sono ripetuto cosa hanno gli altri più di me che io non ho: niente. Possiamo fare quello che fanno loro, correre forte anche noi e lo abbiamo fatto. La dedica a tutta l’Italia che mi ha sostenuto, ai miei figli, alla mia famiglia”, ha aggiunto Jacobs. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) “Il primo oro dopo Bolt? Mi ricordo qualsiasi gara di Bolt, tutte le gare che ha fatto. Vincere le Olimpiadi dopo di lui con il suo tempo, è incredibile”. Lo ha detto Marcellnella mixed zone dopo la storica vittoria dei 100 metri ai Giochi di. “Un oro olimpico è l’inizio della carriera. Siamo arrivati qui molto determinati. Nella mia testa mi sono ripetuto cosa hanno gli altri più di me che io non ho: niente. Possiamo fare quello che fanno loro, correre forte anche noi e lo abbiamo fatto. La dedica ache mi ha sostenuto, ai miei figli, alla mia famiglia”, ha aggiunto. ...

