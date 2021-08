Tokio 2020, Jacobs e Tamberi medaglie azzurre olimpiche tutte d’oro (Di domenica 1 agosto 2021) Un pomeriggio magico per l’atletica azzurra che a Tokio 2020 scrive due pagine incredibili ed emozionanti della sua storia. Due medaglie d’oro olimpiche che nessuno alla vigilia aveva annunciato fino in fondo. A distanza di pochi minuti. I nostri eroi sono in pista insieme uno in pedana e l’altro ai blocchi. Tutto è così veloce e perfetto: prima Gianmarco Tamberi diventa campione olimpico di salto in alto con 2 metri e 37 cm di misura valida, poi Marcell Jacobs corre fino a strappare la medaglia d’oro nei 100 metri in 9’80” – nuovo record europeo. Dalla ... Leggi su velvetmag (Di domenica 1 agosto 2021) Un pomeriggio magico per l’atletica azzurra che ascrive due pagine incredibili ed emozionanti della sua storia. Dueche nessuno alla vigilia aveva annunciato fino in fondo. A distanza di pochi minuti. I nostri eroi sono in pista insieme uno in pedana e l’altro ai blocchi. Tutto è così veloce e perfetto: prima Gianmarcodiventa campione olimpico di salto in alto con 2 metri e 37 cm di misura valida, poi Marcellcorre fino a strappare la medaglianei 100 metri in 9’80” – nuovo record europeo. Dalla ...

Advertising

ully37834952 : Quest'anno abbiamo vinto tutto Tommaso Maneskin Europei Tokio 2020 Gimbo e Marcel io non ci credo #TzVIP - puntomagazine : Tokio 2020, Italia due ori: 100 metri e salto in alto maschili - Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi compiono due im… - infoitsport : Tokio 2020: Lucilla Boari vince il bronzo ed entra nella storia del tiro con l'arco. - salidaparallela : @fashionart19 @_kuball_ Allora per esattezza chiamandosi le Olimpiadi Tokio 2020 dovrebbe essere merito di Conte???????? - Emitaliano : Non ci sono i soldi per le dirette e lo streaming di Tokio 2020 perché se li sono già mangiati loro. Rai, la Corte… -