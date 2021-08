Supercoppa di Francia 2021 | ennesima delusione Psg | il Lille trionfa per la prima volta

(Di domenica 1 agosto 2021)per il Psg a Tel Aviv indi. I ragazzi di Pochettino, che dall’arrivo a Parigi ha perso il titolo francese ed è stato eliminato in semifinale di Champions, ha adesso anche visto sfumare la coppa in cui ha sfidato proprio ilche ha vinto la scorsa Ligue 1. E per lail Losc conquista il suo primo “Trofeo dei campioni” sul campo neutro in Israele: decide l’incontro un bolide al 44? del portoghese Xeka. GLI HIGHLIGHTS Nel primo tempo ritmi alti in avvio ma senza occasioni. A questo punto, visto lo ...

DIRETTA LILLE PSG (RISULTATO 1 - 0): DIALLO SPRECA! Si alzano i toni agonistici della sfida tra Lille e Paris Saint Germain al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, valevole per ladi. A inizio secondo tempo viene ammonito Diallo, il Lille continua a pungere in contropiede ma al 12 è il PSG ad avere una grande occasione per il pareggio, sponda aerea di Icardi ...Il pubblico israeliano presente a Tel Aviv per il confronto con il Lille , valido per ladi2021, ha contestato duramente le scelte politiche del marocchino. L'ex esterno di ...Il Lille sfida il PSG nella Supercoppa di Francia: tutto sulla gara che apre la stagione francese, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Questa sera, a Tel Aviv, il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino sfida il Lille Campione di Francia per il Trophée des Champions, l'equivalente francese della Supercoppa. Il tecnico del Psg si a ...