(Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Negli ultimi annie il Sannio stanno vivendo un declino, non solo demografico, che va immediatamente fermato. C’è bisogno di una visioneche programmi idee e azioni per la”. Così su Facebook Luigi Diego, candidato sindaco di Alternativa per. “Siamo crocevia di storie e incontri – aggiunge. Abbiamo specificità, talenti e competenze che possono mettere il nostro Sannio al centro della ripartenza del Sud. Candidarsi a fare il Sindaco della...

Advertising

anteprima24 : ** #Perifano: “In campo per la Grande ##Benevento, ambiziosa e coraggiosa” ** - TV7Benevento : ANTONIO PARCESEPE IN CAMPO ALLE AMMINISTRATIVE SCEGLIE PERIFANO... -

Ultime Notizie dalla rete : Perifano campo

NTR24

Benevento . Ritira la candidatura Rosetta De Stasio, infino ad oggi per il centrodestra in quota civiche e Lega: ' Dopo la pubblicazione di svariate ...ad affermare 'Con Mastella o, ma ......al candidato. Ma queste sono questioni elettorali sulle quali il Sindaco, in chiusura di seduta, ha annunciato che sta lavorando per la composizione delle varie liste che saranno in(...Non è ancora ufficiale, ma anche il beneventano Massimiliano Bencardino – docente all’Università di Salerno ed esperto di Pianificazione territoriale e Geopolitica – scenderà in campo per le prossime ...Forza Italia la sua decisione l’ha presa per le amministrative di autunno e con una propria lista sarà a fianco di Clemente Mastella. Insomma, gli “azzurri” ...