Pellegrini “Serena per il futuro, non vedo l’ora inizi” (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sensazioni dopo questa ultima gara? Magari sono ancora in gioco e quindi dovrò metabolizzare tutto a bocce ferme, ma sono molto contenta della decisione che ho preso. E’ il momento giusto, l’ho sempre sentito e sono molto Serena per quello che mi aspetta dopo, anzi non vedo l’ora che inizi. Poi sicuramente arriverà anche la malinconia, magari a fine anno quando mi fermerò davvero del tutto, ma sono Serena”. Queste le parole di Federica Pellegrini al termine della sua ultima gara olimpica, la 4×100 mista femminile chiusa dall’Italia al 6° posto. “E’ stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sensazioni dopo questa ultima gara? Magari sono ancora in gioco e quindi dovrò metabolizzare tutto a bocce ferme, ma sono molto contenta della decisione che ho preso. E’ il momento giusto, l’ho sempre sentito e sono moltoper quello che mi aspetta dopo, anzi nonche. Poi sicuramente arriverà anche la malinconia, magari a fine anno quando mi fermerò davvero del tutto, ma sono”. Queste le parole di Federicaal termine della sua ultima gara olimpica, la 4×100 mista femminile chiusa dall’Italia al 6° posto. “E’ stata ...

