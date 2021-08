Parigi, scontri violenti tra No Pass e polizia: paura per due agenti che cadono su dei bidoni in fiamme (video) (Di domenica 1 agosto 2021) Scene da guerriglia urbana a Parigi, dove la protesta contro il Green Pass ha assunto proporzioni ben superiori a quelle a cui assistiamo in Italia. La polizia risponde con cariche, lacrimogeni e idranti. Sabato due agenti, arretrando, sono inciampati su dei cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Scene da guerriglia urbana a, dove la protesta contro il Greenha assunto proporzioni ben superiori a quelle a cui assistiamo in Italia. Larisponde con cariche, lacrimogeni e idranti. Sabato due, arretrando, sono inciampati su dei cassonetti dei rifiuti dati alle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

