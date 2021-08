Ostia, forza una porta e scappa dall'ospedale dov'era piantonato: caccia all'evaso (Di domenica 1 agosto 2021) Roma - caccia all'uomo nel Lazio: si cerca un detenuto di 31 anni evaso dall'ospedale di Ostia, dove si trovava piantonato da agenti della polizia penitenziaria. A dare la notizia, attraverso una nota ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 agosto 2021) Roma -all'uomo nel Lazio: si cerca un detenuto di 31 annidi, dove si trovavada agenti della polizia penitenziaria. A dare la notizia, attraverso una nota ...

Advertising

SoLGodZo : #manifestazione #ostia #nogreenpass #freevax #31luglio Pochi ma, eravamo presenti! La prossima settimana saremo molti di più! Forza! - UfficialeY : RT @gasparripdl: Con il Presidente dei balneari di Confcommercio. Il settore è stato difeso soprattutto da me e da Forza Italia. A Ostia l’… - FlaviaPerazzini : @Misurelli77 Beh a Ostia che è la patria dei Casamonica e degli Spada, la festa doveva per forza essere in stile ???? - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Gli anticorpi monoclonali contro il Covid; #AlbertoAngela alla scoperta di Ostia antica; il #Sole: fonte di vita per il pian… - AlertVirus : RT @gasparripdl: Con il Presidente dei balneari di Confcommercio. Il settore è stato difeso soprattutto da me e da Forza Italia. A Ostia l’… -